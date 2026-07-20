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В США раскритиковали планы ФИФА продавать фрагменты поля финала ЧМ

ЧМ-2026
Новости
20 Июля 2026 06:20
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В США раскритиковали планы ФИФА продавать фрагменты поля финала ЧМ

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл и местные законодатели выступили против планов ФИФА продавать фрагменты поля стадиона "Метлайф" после финала чемпионата мира 2026 года. Представитель губернатора заявил, что налогоплательщики штата, оплатившие замену покрытия, должны получить часть выручки.

"Как уже говорила губернатор, Нью-Джерси заплатил миллионы долларов за покрытие стадиона, и налогоплательщики штата должны получить долю от выручки", — цитирует представителя губернатора İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

ФИФА выставила на продажу фрагменты травы за $ 450, а также более дорогие варианты — до $ 3000. Член законодательного собрания Майк Инганаморт назвал происходящее незаконным и призвал администрацию добиваться судебного запрета. ФИФА в ответ пояснила, что основная доля выручки направляется в региональный оргкомитет, а федерация получает лишь номинальный роялти.

İdman.Biz
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