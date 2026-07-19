Дешам: "Не хочу говорить о позоре"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своей команды от Англии (4:6) в матче за третье место чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, французский специалист признал, что мог принять более удачные решения еще до начала встречи.

"Мне нужно было принять другие решения с самого начала матча - возможно, тогда все сложилось бы иначе. Конечно, всех оценивают по результатам, но я никогда не критиковал игроков публично и не собираюсь делать это сейчас. Разумеется, были футболисты, которые могли бы сыграть лучше.

Не хочу говорить о позоре - тут совсем другое понятие, - но мы не должны были завершать первый тайм так, как мы это сделали. Второй тайм больше соответствовал тому уровню игры, на который мы способны", - цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, сборная Франции уступила Англии со счетом 4:6 и завершила чемпионат мира-2026 на четвертом месте.