"Барселона" и "Бавария" стали клубами, делегировавшими наибольшее количество футболистов в сборные, участвовавшие в финалах чемпионатов мира с 1990 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, за этот период оба гранда были представлены в решающих матчах мирового первенства 27 игроками.

Третье место в рейтинге занимает "Милан", чьи футболисты 20 раз выходили на поле в финалах чемпионатов мира. Далее следуют "Ювентус" (19), мадридский "Реал" (18), "Интер" (15), "Пари Сен-Жермен" (12), "Рома" (11), "Байер" (11) и "Марсель" (10).

Примечательно, что финал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании станет первым с 1978 года, в котором не сыграет ни один футболист "Баварии".