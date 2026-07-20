Скалони допустил уход из сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ - ВИДЕО

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони допустил, что покинет свой пост после истечения контракта в декабре.

Как сообщает İdman.Biz, специалист высказался о своем будущем после поражения от Испании в финале чемпионата мира 2026 года. Аргентинцы уступили со счетом 0:1 в дополнительное время.

"Я продолжу работать до декабря, а затем, разумеется, поговорю с президентом. Мне очень приятно находиться здесь, и я горжусь этим. До декабря, если президент захочет, я останусь, а после этого ситуация может измениться, и это справедливо.

После декабря я, вероятно, покину пост. Посмотрим", - сказал Скалони.

Наставник отметил, что для продолжения работы сборной потребуется серьезное обновление и новая мотивация.

"Чтобы продолжать, необходимо множество условий. Вновь создать такую команду будет очень сложно. Мы до последней минуты пытались отдать все силы. Думаю, будет справедливо, если я возьму время и все обдумаю", - отметил специалист.

Во время пресс-конференции Скалони не смог сдержать слез. Он признал превосходство сборной Испании и поблагодарил своих футболистов за выступление на турнире.

"Испания заслуженно стала чемпионом. Я всегда буду благодарен этой команде. Мы должны оставаться достойными не только после побед, но и после поражений", - заявил тренер.

Контракт Скалони со сборной Аргентины рассчитан до декабря 2026 года. В случае ухода он завершит работу в статусе самого титулованного главного тренера в истории национальной команды. Под его руководством Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки 2021 и 2024 годов, а также Финалиссиму.