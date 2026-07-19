Месси получит "Золотой мяч" ЧМ-2026 независимо от результата финала

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить "Золотой мяч" чемпионата мира-2026 независимо от результата финального матча против Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аккаунт The Touchline в социальной сети X, соответствующее решение якобы было принято на заседании технического комитета ФИФА, где обсуждались индивидуальные награды турнира.

При этом Международная федерация футбола официально данную информацию пока не подтверждала. На сайте ФИФА Месси фигурирует среди претендентов на приз лучшему игроку чемпионата мира.

В семи матчах ЧМ-2026 аргентинский форвард забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Сегодня Месси сможет улучшить свою статистику в финальной встрече со сборной Испании.

Ранее 39-летний футболист дважды признавался лучшим игроком чемпионата мира. Он завоевывал "Золотой мяч" по итогам турниров 2014 и 2022 годов. В случае получения награды на ЧМ-2026 Месси станет ее обладателем в третий раз.

Финал между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19 июля, и начнется в 23:00 по бакинскому времени.