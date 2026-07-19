От фото с младенцем до главного матча планеты: Месси и Ямаль встретятся в финале мечты – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чемпионат мира-2026 по футболу завершается матчем, в котором сошлись не только две сильнейшие команды турнира, но и две футбольные эпохи.

Как сообщает İdman.Biz, 19 июля на стадионе "Нью-Йорк Нью-Джерси", известном как "Метлайф", сборные Аргентины и Испании разыграют главный трофей мирового футбола. Финальный матч первого чемпионата мира с участием 48 команд начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Аргентина постарается защитить титул, завоеванный четыре года назад в Катаре. Испания, являющаяся действующим чемпионом Европы, получила возможность вернуть Кубок мира спустя 16 лет. Это будет первый финал чемпионата мира между двумя сборными.

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Он станет первым представителем своей страны, который обслужит финал чемпионата мира. Ранее Винчич работал на финале Лиги чемпионов-2024, а также судил полуфинал Евро-2024 между Францией и Испанией.

Лучшее нападение против почти безупречной обороны

Финал объединит две команды, добравшиеся до решающей встречи разными путями.

Аргентина вновь продемонстрировала способность выбираться из сложнейших ситуаций. В полуфинале команда Лионеля Скалони уступала Англии, но в концовке забила дважды и победила со счетом 2:1. Испания действовала более хладнокровно, практически лишив Францию пространства и выиграв 2:0.

Практически все характеризуют предстоящий матч как противостояние лучшего нападения и лучшей обороны турнира. Испанцы за семь встреч пропустили всего один мяч и шесть раз сохранили свои ворота в неприкосновенности. Единственный гол в их ворота забила Бельгия в четвертьфинале.

Главной фигурой аргентинской атаки остается Лионель Месси. Перед финалом на его счету восемь голов и четыре результативные передачи. В 39 лет капитан продолжает определять игру команды и претендует не только на Кубок мира, но и на звание лучшего бомбардира турнира.

В свою очередь, Испания меньше зависит от одного футболиста. Родри контролирует центр поля, Педро Порро активно подключается к атакам, а Микель Оярсабаль, Дани Ольмо и Ламин Ямаль создают угрозу разными способами. Именно коллективный баланс позволил команде Луиса де ла Фуэнте пропустить лишь однажды.

Аргентинцы получили на один день отдыха меньше, поскольку провела полуфинал позже соперника. Тем не менее Скалони сообщил, что серьезных проблем с состоянием команды не наблюдается.

Ямаль ранее занимался отдельно из-за болезненного удара в бедро, полученного в игре с Францией, однако уже вернулся в общую группу. По словам де ла Фуэнте, 19-летний футболист находится в полном порядке и готов к финалу. Педро Порро также должен быть доступен, несмотря на небольшое повреждение задней поверхности бедра.

Седьмой финал Аргентины и второй шанс Испании

Сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира в седьмой раз. Южноамериканцы становились чемпионами в 1978, 1986 и 2022 годах. Еще три решающих матча завершились поражениями: от Уругвая в 1930-м, ФРГ в 1990-м и Германии в 2014-м.

В случае победы Аргентина завоюет четвертый титул и станет лишь третьей сборной в истории, сумевшей защитить звание чемпиона мира. Ранее два турнира подряд выигрывали только Италия в 1934 и 1938 годах и Бразилия в 1958 и 1962-м.

Испания до этого лишь однажды доходила до финала. В 2010 году команда Висенте дель Боске победила Нидерланды благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время. Таким образом, испанцы пока имеют стопроцентный результат в решающих матчах чемпионатов мира.

Абсолютное равенство в личных встречах

История противостояния команд перед финалом выглядит практически идеально.

Аргентина и Испания встречались 14 раз. Каждая сборная одержала по шесть побед, еще два матча завершились вничью. Финал нарушит это равновесие и впервые выведет одну из команд вперед.

На чемпионатах мира соперники играли только однажды. На групповом этапе турнира 1966 года Аргентина победила со счетом 2:1. Луис Артиме забил два мяча, а у испанцев отличился Пирри.

Последняя встреча состоялась в марте 2018 года. Испания разгромила аргентинцев в Мадриде со счетом 6:1. Однако от составов, выходивших тогда на поле, и игрового состояния команд практически ничего не осталось.

Фото, которое ждало почти 19 лет

Главный человеческий сюжет финала появился задолго до того, как его участники могли представить подобную встречу.

В ноябре 2007 года 20-летний Месси участвовал в благотворительной фотосессии для календаря, созданного Фондом "Барселоны" совместно с газетой Sport для поддержки проектов ЮНИСЕФ. В раздевалке "Камп Ноу" аргентинца сфотографировали с младенцем, которому было всего несколько месяцев.

Этим ребенком оказался Ламин Ямаль. Семья будущего футболиста попала на съемку благодаря жеребьевке, а фотограф Жоан Монфорт предложил поместить ребенка в небольшую ванночку. На кадрах молодой Месси держит Ямаля на руках и помогает его матери купать малыша. Снимки оставались почти забытыми, пока отец Ламина не опубликовал один из них во время Евро-2024.

Теперь Месси и Ямаль встретятся уже не в фотостудии, а в финале чемпионата мира. Одному 39 лет, другому — 19. Один завершает карьеру, в которой выиграл почти все возможное, второй только начинает путь и уже считается главным представителем нового поколения.

Эта история придает матчу редкую кинематографичность. Она выглядит не искусственно созданным рекламным сюжетом, а почти невероятной футбольной рифмой: игрок, определивший целую эпоху, спустя почти два десятилетия встречает в главном матче планеты ребенка с той самой фотографии. Сам Месси назвал совпадение "безумным" и отметил, что Ямаль уже является одним из лучших футболистов мира.

Месси против системы

Несмотря на символизм встречи Месси и Ямаля, финал не сводится к дуэли двух футболистов.

Испания постарается завладеть мячом, растянуть оборону соперника и не позволить аргентинцам разгонять быстрые атаки. Де ла Фуэнте уже заявил, что персональной опеки против Месси не планируется, но капитан соперника будет находиться под особым контролем.

Аргентина, вероятно, постарается разрушить привычный ритм испанцев, сделать игру более контактной и использовать пространство за спинами крайних защитников. Большую роль могут сыграть характер команды Скалони и опыт футболистов, которые уже проходили через давление финала четыре года назад.

Испания выглядит более цельной и стабильной, тогда как Аргентина обладает человеком, способным одним действием изменить ход любого матча. В этом и заключается главное противоречие финала: самая отлаженная командная система турнира встретится с его наиболее влиятельной индивидуальностью.

Последний шаг

В Нью-Джерси завершится чемпионат мира, который впервые собрал 48 сборных и подарил рекордные 104 матча. Но в последней встрече все многообразие турнира сузится до одного вечера, одного кубка и двух совершенно разных историй.

Испания может окончательно превратить новое поколение в чемпионское и вернуть титул спустя 16 лет. Аргентина способна продлить свою эпоху, защитить Кубок мира и подарить Месси еще одну вершину на закате карьеры.

А фотография, сделанная почти 19 лет назад, не определит победителя. Но она уже сделала этот финал особенным - матчем, в котором прошлое и будущее футбола встретятся в одной точке.