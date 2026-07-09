Google посвятил Эрлингу Холанду специальную анимацию - ФОТО

Поисковая система Google ввела новую анимацию при поиске информации о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде. Если попробовать найти что-то о футболисте, на экране появятся персонажи в костюмах викингов, исполняющие знаменитую "греблю" норвежцев на чемпионате мира – 2026, сообщает İdman.Biz.

Сам футболист намекнул на обновление в своих социальных сетях.

"Одна вещь, которую стоит сделать сегодня… Поискать мое имя в Google", – прокомментировал Эрлинг.

"Гребля викингов" стала отличительным знаком сборной Норвегии на турнире; ее копируют фанаты по всему миру, а команда исполняет ее после матчей вместе со своими болельщиками. Как правило, заряды в барабан делает капитан команды Мартин Эдегор, однако после победы над Бразилией в 1/8 финала это сделал Холанд, в матче оформивший дубль.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В четвертьфинале норвежцы сыграют со сборной Англии.