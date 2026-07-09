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Мужская сборная США разделит призовые за ЧМ-2026 с женской командой

ЧМ-2026
Новости
9 Июля 2026 19:12
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Мужская сборная США разделит призовые за ЧМ-2026 с женской командой

Мужская сборная США по футболу разделит призовые, полученные за участие в чемпионате мира 2026 года, с женской национальной командой, сообщает İdman.Biz со ссылкой на New York Post.

Сборная США завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала, уступив Бельгии со счетом 1:4.

По информации источника, ФИФА выплатит американской команде 16 миллионов долларов за выход в 1/8 финала. Федерация футбола США оставит себе 20 процентов этой суммы (3,2 миллиона долларов), а оставшиеся 80 процентов (12,8 миллиона долларов) будут поровну распределены между мужской и женской сборными — по 6,4 миллиона долларов каждой.

Доля женской сборной будет выплачена после участия команды в квалификации чемпионата мира 2027 года в Бразилии. Окончательный состав футболисток, которые получат выплаты, определят ближе к началу турнира. До этого момента средства будут храниться на процентном счете, а начисленные проценты распределят между игроками мужской и женской сборных.

В США действует система, при которой призовые мужской и женской национальных команд объединяются и делятся поровну. Она была введена для сокращения разницы между выплатами ФИФА за мужской и женский чемпионаты мира.

İdman.Biz
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