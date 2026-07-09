Дешам оценил реализацию моментов сборной Франции перед матчем с Марокко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал реализацию моментов своей командой перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Марокко. Встреча пройдет сегодня, 9 июля, начало — в 23:59 по Баку.

"Мы очень эффективны, но могли бы быть еще эффективнее. Чем дальше мы продвигаемся по турниру, тем важнее это становится. 100% эффективность — это, безусловно, было бы идеально", — приводит слова Дешама İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Сборная Франции забила 14 голов в пяти встречах ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.