Вратарь Парагвая лидирует по сейвам на ЧМ-2026 - ФОТО

Стали известны лучшие вратари ЧМ-2026 по количеству сейвов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, список возглавил голкипер сборной Парагвая по футболу Орландо Хиль.

На счету парагвайского вратаря 23 сейва. Во время турнира Хиль стал одной из ключевых фигур своей команды.

Второе место занял голкипер сборной Кюрасао Элой Ром, совершивший 20 сейвов.

Тройку лучших замкнул вратарь сборной Португалии Диогу Кошта. На его счету 19 сейвов.

В первую пятерку также вошли Возинья из сборной Кабо-Верде с 18 сейвами и голкипер Саудовской Аравии Мохаммед аль-Овайс, совершивший 16 сейвов.

По 16 сейвов также сделали нидерландец Барт Вербрюгген и вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель.

В топ-10 вошли Алиреза Бейранванд из сборной Ирана с 15 сейвами, голкипер ДР Конго Лионель Мпаси и австралиец Патрик Бич. У последних двух по 14 сейвов.