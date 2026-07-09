"Манчестер Юнайтед" назвал место строительства нового стадиона

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально назвал место, где планируется построить новый стадион на 100 тысяч зрителей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, новая арена должна появиться примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешнего стадиона "Олд Траффорд".

По данным британских СМИ, речь идет об участке между Wharfside Way, Europa Way и John Gilbert Way. Проект является частью масштабной реконструкции района Trafford Wharfside.

Вокруг нового стадиона планируется создать современную инфраструктуру. В рамках проекта предусмотрено строительство около 15 тысяч новых жилых домов, а также школ, медицинских учреждений и транспортных объектов.

В клубе отметили, что близость новой арены к "Олд Траффорд" позволит сохранить привычную для болельщиков атмосферу и связь с историей "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что проект должен пройти необходимые согласования и общественные консультации. Будущее нынешнего стадиона "Олд Траффорд" пока окончательно не определено.