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ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 ради шоу Бибера и Шакиры

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 19:16
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ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 ради шоу Бибера и Шакиры

ФИФА рассматривает возможность увеличения перерыва между таймами в финале чемпионата мира 2026 года из-за масштабного музыкального шоу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, в перерыве решающего матча на поле стадиона "Метлайф" выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22.

Для проведения шоу организаторам потребуется установить, а затем оперативно демонтировать сцену прямо на газоне. По данным источника, ФИФА рассчитывает, что продолжительность перерыва не превысит 20 минут.

Ранее в ФИФА сообщили, что само выступление продлится 11 минут, назвав его "знаковым праздником на стыке спорта, музыки и глобального влияния".

Стоит отметить, что подобный опыт уже имел место. Во время финала Кубка Америки 2024 года Шакира выступила в перерыве на стадионе "Хард Рок", из-за чего второй тайм матча между Аргентиной и Колумбией начался примерно через 26 минут после окончания первого.

Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля на стадионе "Метлайф".

İdman.Biz
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