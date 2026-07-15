16 Июля 2026
RU

Харри Кейн побил рекорд Уэйна Руни по матчам за сборную Англии

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 23:33
41
Харри Кейн побил рекорд Уэйна Руни по матчам за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн установил новое историческое достижение во время полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, выйдя на поле с первых минут встречи, 31-летний форвард провел свой 121-й матч за национальную команду.

Таким образом, Кейн превзошел показатель Уэйна Руни и стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей среди полевых игроков. В общем зачете он вышел на чистое второе место.

Лидером по этому показателю остается бывший голкипер Питер Шилтон, который провел за сборную Англии 125 матчей.

Победитель полуфинальной встречи сыграет в финале чемпионата мира со сборной Испании, обыгравшей Францию (2:0). Проигравшая команда примет участие в матче за третье место. Обе встречи состоятся 19 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гордон вывел Англию вперед в полуфинале ЧМ-2026
00:16
ЧМ-2026

Гордон вывел Англию вперед в полуфинале ЧМ-2026 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Форвард отличился в начале второго тайма матча с Аргентиной

Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира
00:03
ЧМ-2026

Англия и Аргентина установили антирекорд чемпионатов мира

Команды впервые с 1966 года не нанесли ни одного удара за первые 30 минут матча
ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 ради шоу Бибера и Шакиры
15 Июля 19:16
ЧМ-2026

ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 ради шоу Бибера и Шакиры

Организаторы рассчитывают уложиться в 20 минут, несмотря на масштабную концертную программу
Аргентина - Англия: память о Марадоне и битва Месси с тандемом Кейн-Беллингем – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15 Июля 17:24
ЧМ-2026

Аргентина - Англия: память о Марадоне и битва Месси с тандемом Кейн-Беллингем – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Во втором полуфинале ЧМ-2026 болельщикам предстоит наблюдать за одним из самых принципиальных противостояний в футболе

Встретил Месси и получил за это 5 тыс долларов: необычное знакомство İDMAN.BİZ на ЧМ-2026 в США + ФОТО/ВИДЕО
15 Июля 15:56
ЧМ-2026

Встретил Месси и получил за это 5 тыс долларов: необычное знакомство İDMAN.BİZ на ЧМ-2026 в США + ФОТО/ВИДЕО

21-летний тренер из Лос-Анджелеса рассказал, как случайное объявление подарило ему встречу с кумиром
Томас Тухель: "Мы найдем способ остановить Месси"
15 Июля 15:26
ЧМ-2026

Томас Тухель: "Мы найдем способ остановить Месси"

Главный тренер сборной Англии раскрыл план на полуфинал чемпионата мира с Аргентиной

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Гордон вывел Англию вперед в полуфинале ЧМ-2026
00:16
ЧМ-2026

Гордон вывел Англию вперед в полуфинале ЧМ-2026 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Форвард отличился в начале второго тайма матча с Аргентиной

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию