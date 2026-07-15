Харри Кейн побил рекорд Уэйна Руни по матчам за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн установил новое историческое достижение во время полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, выйдя на поле с первых минут встречи, 31-летний форвард провел свой 121-й матч за национальную команду.

Таким образом, Кейн превзошел показатель Уэйна Руни и стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей среди полевых игроков. В общем зачете он вышел на чистое второе место.

Лидером по этому показателю остается бывший голкипер Питер Шилтон, который провел за сборную Англии 125 матчей.

Победитель полуфинальной встречи сыграет в финале чемпионата мира со сборной Испании, обыгравшей Францию (2:0). Проигравшая команда примет участие в матче за третье место. Обе встречи состоятся 19 июля.