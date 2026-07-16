Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил очередное историческое достижение на чемпионатах мира.

Как сообщает İdman.Biz, капитан аргентинской команды вышел в стартовом составе на полуфинальный матч ЧМ-2026 против Англии и стал самым возрастным полевым игроком в истории этой стадии турнира.

На момент начала встречи Месси было 39 лет и 21 день.

Прежний рекорд принадлежал легендарным Фрицу Вальтеру (Германия) и Гуннару Грену (Швеция), которые принимали участие в полуфиналах чемпионата мира в возрасте 37 лет и 236 дней.

На момент установления рекорда во втором тайме полуфинальной встречи Англия вела со счетом 1:0 благодаря голу Энтони Гордона.