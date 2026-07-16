Аргентина впервые с 1998 года обыграла Англию

Сборная Аргентины впервые за 28 лет одержала победу над Англией.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинцы обыграли англичан со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира 2026 года, совершив волевой камбэк после пропущенного мяча.

На 55-й минуте Энтони Гордон вывел сборную Англии вперед, однако в концовке встречи команда Лионеля Скалони сумела переломить ход матча. На 85-й минуте счет сравнял Энцо Фернандес, а на второй компенсированной минуте победный гол забил Лаутаро Мартинес.

Предыдущая победа Аргентины над Англией была одержана на чемпионате мира 1998 года. Тогда в матче 1/8 финала основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти южноамериканцы оказались сильнее - 4:3. Та встреча вошла в историю благодаря великолепному голу Майкла Оуэна и удалению Дэвида Бекхэма после эпизода с Диего Симеоне.

Благодаря нынешнему успеху действующие чемпионы мира вышли в финал ЧМ-2026, где 19 июля встретятся со сборной Испании. Матч за титул пройдет на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США).