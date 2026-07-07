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"Сабах" стартует в Лиге чемпионов: афиша матчей дня

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 10:13
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"Сабах" стартует в Лиге чемпионов: афиша матчей дня

Сегодня в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА состоится ряд матчей.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана "Сабах" проведет первый матч в новом еврокубковом сезоне.

Бакинский клуб примет валлийский "Нью-Сейнтс".

Лига чемпионов УЕФА

Первый квалификационный раунд

20:00 — "Сабах" - "Нью-Сейнтс"
20:00 — "Арарат-Армения" - "Рига"
20:00 — "Кауно Жальгирис" - "Дрита"
20:00 — "Линкольн Ред Импс" - "Интер Эскальдес"
21:00 — "Вардар" - "КуПС"
21:30 — "Флориана" - "Шэмрок Роверс"
22:30 — "Борац" - "Левски"
22:30 — "Тре Фиори" - "Ларн"
22:45 — "КИ Клаксвик" - "Биссен"
23:00 — "Викингур Рейкьявик" - "Дюделанж"

Время начала матчей указано по Баку.

İdman.Biz
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