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Лукаку собрал партнеров и повторил "танец Трампа" после гола США - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 10:28
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Лукаку собрал партнеров и повторил "танец Трампа" после гола США - ВИДЕО

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку необычно отпраздновал гол в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против США.

Как сообщает İdman.Biz, после четвертого мяча своей команды бельгийский форвард вместе с партнерами повторил жесты, которые в соцсетях сравнили с известным "танцем Трампа".

Эпизод произошел после гола Лукаку на 90+3-й минуте. Бельгийцы выстроились в круг и исполнили празднование, напоминающее движения президента США Дональда Трампа.

Перед матчем одной из главных тем была ситуация с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. В предыдущей игре он получил красную карточку, однако ФИФА отменила его одноматчевую дисквалификацию.

В зарубежных СМИ отмечалось, что это решение было принято после обращения Трампа к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Сборная Бельгии ответила на поле, разгромив США (4:1) и выйдя в 1/4 финала.

После матча официальный аккаунт бельгийской команды также опубликовал пост с посылом: "Попробуйте отменить и это".

İdman.Biz
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