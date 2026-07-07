7 Июля 2026
RU

Роналду остался один на поле после вылета Португалии с ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 11:12
68
Роналду остался один на поле после вылета Португалии с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре внимания после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на португальские СМИ, после финального свистка 41-летний нападающий остался один на поле.

Отмечается, что большинство партнеров по команде направились в раздевалку, не подойдя к Роналду.

Первыми поддержку форварду оказали футболисты сборной Испании. Ламин Ямаль и Микель Мерино подошли к Роналду и попытались его утешить.

Эпизод вызвал обсуждение в футбольной общественности.

Журналисты сравнили эту сцену с ситуацией вокруг Неймара после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026, когда внимание также привлекла реакция партнеров по команде на состояние лидера.

Напомним, Португалия уступила Испании в 1/8 финала и завершила выступление на чемпионате мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роковая цифра 6: Мартинес покинул сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026
10:42
ЧМ-2026

Роковая цифра 6: Мартинес покинул сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026

Испания выбила португальцев благодаря голу шестого номера 6 июля

Лукаку собрал партнеров и повторил "танец Трампа" после гола США - ВИДЕО
10:28
ЧМ-2026

Лукаку собрал партнеров и повторил "танец Трампа" после гола США - ВИДЕО

Форвард Бельгии отпраздновал четвертый мяч команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026

Лукаку установил два уникальных рекорда в истории чемпионатов мира
10:02
ЧМ-2026

Лукаку установил два уникальных рекорда в истории чемпионатов мира

Форвард Бельгии забил США после выхода на замену

"Сабах" дебютирует в Лиге чемпионов матчем против "Нью-Сейнтс"
09:51
ЧМ-2026

"Сабах" дебютирует в Лиге чемпионов матчем против "Нью-Сейнтс"

Бакинский клуб проведет первую игру на Bank Respublika Arena

Месси против Салаха и битва за последнюю пару 1/4 финала ЧМ-2026
09:41
ЧМ-2026

Месси против Салаха и битва за последнюю пару 1/4 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира определятся последние участники 1/4 финала

Бельгия разгромила США и вышла на Испанию - ВИДЕО
07:33
ЧМ-2026

Бельгия разгромила США и вышла на Испанию - ВИДЕО

Дубль де Кетеларе и ошибки американской обороны завершили путь хозяев ЧМ-2026

Самое читаемое

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
5 Июля 09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи