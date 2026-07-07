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Испания первой в истории ЧМ не пропустила в шести матчах подряд

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 15:06
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Испания первой в истории ЧМ не пропустила в шести матчах подряд

Сборная Испании установила рекордную сухую серию в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, команда Луиса де ла Фуэнте в 1/8 финала ЧМ-2026 победила Португалию (1:0).

Испанцы не пропускают на чемпионатах мира уже шесть матчей подряд. Ранее подобной серии не удавалось добиться ни одной сборной в истории турнира. Сухая серия Испании на чемпионатах мира длится более 10 часов.

Кроме того, вратарь сборной Испании Унаи Симон продлил рекордную для чемпионатов мира серию без пропущенных голов до 609 минут.

Последний раз голкипер "Атлетика" пропускал на мундиале от Японии на 51-й минуте матча третьего тура группового этапа ЧМ-2022.

İdman.Biz
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