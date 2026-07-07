Мартинес о Роналду: "Он был образцовым капитаном"

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поблагодарил Криштиану Роналду после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, Португалия уступила Испании (0:1) и завершила выступление на чемпионате мира.

После матча Мартинес также объявил, что покидает пост главного тренера национальной команды.

"Слова благодарности за то, что он был образцовым капитаном. Я возглавил сборную Португалии в период большой неопределенности и сомнений относительно положения Криштиану. И для меня он был примером", — сказал Мартинес.

По словам специалиста, роль Роналду не ограничивалась голами и статистикой.

"Не только в плане голов, статистика говорит сама за себя, но и в плане результативных передач, ежедневной самоотдачи, того, как он живет футболом. Он пример для подражания, мы должны это ценить. Мы говорим о футбольном кумире. Таких, как Криштиану, не так уж много", — отметил тренер.

Мартинес подчеркнул, что команда сохранит память о стремлении Роналду выиграть чемпионат мира.

"Мы всегда будем благодарны ему за то, что он пытался сделать на чемпионате мира. Он мечтал о победе на турнире и пытался ее добиться, подавая невероятный пример как на поле, так и в человеческом плане в раздевалке. Вся команда навсегда сохранит эту память. Он пример в футболе, пример как спортсмен и как человек", — добавил Мартинес.