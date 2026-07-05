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"Бавария" начала переговоры по трансферу защитника "Ювентуса"

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 17:45
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"Бавария" начала переговоры по трансферу защитника "Ювентуса"

Футбольный клуб "Бавария" приступил к переговорам с "Ювентусом" о трансфере центрального защитника Глейсона Бремера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, мюнхенский клуб уже сделал первое предложение по 29-летнему бразильцу.

По информации источника, "Ювентус" рассчитывает получить за футболиста не менее 40 миллионов евро, тогда как "Бавария" пока готова заплатить 30 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются, и стороны рассчитывают найти компромисс.

Отмечается, что сам Бремер не возражает против перехода в немецкий клуб.

Бразильский защитник выступает за "Ювентус" с 2022 года. Его контракт с туринцами действует до 2029 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

İdman.Biz
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