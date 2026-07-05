Матч "Реала" в первом туре Ла Лиги перенесут

Матч первого тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Реалом Сосьедад", который должен был состояться 16 августа, будет перенесен.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, встречу планируется провести в конце августа, поскольку как минимум один футболист мадридского клуба примет участие в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что матчи команд, чьи игроки будут задействованы в полуфиналах мирового первенства, подлежат переносу.

В четвертьфинале чемпионата мира встретятся сборные Франции и Марокко. В составе французской команды выступают футболисты "Реала" Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Ибраима Конате, а за сборную Марокко играет Браим Диас, также представляющий мадридский клуб.

Таким образом, "Реал" гарантированно будет иметь как минимум одного игрока в полуфинале ЧМ-2026, что и стало основанием для переноса стартового матча нового сезона Ла Лиги.