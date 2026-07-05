5 Июля 2026
RU

Клопп возглавил сборную Германии - Романо

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 14:30
22
Клопп возглавил сборную Германии - Романо

Немецкий специалист Юрген Клопп стал новым главным тренером сборной Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения, а 59-летний тренер возглавит бундестим.

По информации источника, в настоящее время продолжается согласование деталей долгосрочного контракта, а также условий ухода Клоппа из системы компании Red Bull, где с 2025 года он занимает должность директора по международным связям. Его действующее соглашение с компанией рассчитано до конца 2029 года.

До перехода в Red Bull Клопп с 2015 по 2024 год работал главным тренером английского "Ливерпуля", с которым выиграл UEFA Champions League и Premier League.

Напомним, 3 июля Немецкий футбольный союз досрочно расторг контракт с Юлиан Нагельсман после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. В тот же день было объявлено о намерении начать переговоры с Клоппом, которые, по данным Романо, завершились успешным соглашением.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Защитник "Интера" официально перешел в "Реал"
14:59
Мировой футбол

Защитник "Интера" официально перешел в "Реал"

Защитник сборной Нидерландов подписал контракт с мадридским клубом до 2030 года

"Барселона" хочет подписать Леау по "формуле Рашфорда"
13:58
Мировой футбол

"Барселона" хочет подписать Леау по "формуле Рашфорда"

Каталонцы рассматривают вариант с арендой форварда "Милана"

"Реал" возобновит переговоры с Винисиусом после ЧМ-2026
13:32
Мировой футбол

"Реал" возобновит переговоры с Винисиусом после ЧМ-2026

Стороны отложили обсуждение нового контракта до завершения мирового первенства

Унай Симон: "Роналду уже не тот, что был в "Реале"
09:10
ЧМ-2026

Унай Симон: "Роналду уже не тот, что был в "Реале"

Испанский голкипер затеял "игры разума"

"Бешикташ" согласовал с "Арсеналом" трансфер Троссарда - СМИ
07:20
Мировой футбол

"Бешикташ" согласовал с "Арсеналом" трансфер Троссарда - СМИ

Условия личного контракта еще находятся в процессе согласования
Алжирский футболист Рияд Марез покинул "Аль‑Ахли"
06:00
Мировой футбол

Алжирский футболист Рияд Марез покинул "Аль‑Ахли"

Марез играл за "Аль‑Ахли" с 2023 года

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи