Клопп возглавил сборную Германии - Романо

Немецкий специалист Юрген Клопп стал новым главным тренером сборной Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения, а 59-летний тренер возглавит бундестим.

По информации источника, в настоящее время продолжается согласование деталей долгосрочного контракта, а также условий ухода Клоппа из системы компании Red Bull, где с 2025 года он занимает должность директора по международным связям. Его действующее соглашение с компанией рассчитано до конца 2029 года.

До перехода в Red Bull Клопп с 2015 по 2024 год работал главным тренером английского "Ливерпуля", с которым выиграл UEFA Champions League и Premier League.

Напомним, 3 июля Немецкий футбольный союз досрочно расторг контракт с Юлиан Нагельсман после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. В тот же день было объявлено о намерении начать переговоры с Клоппом, которые, по данным Романо, завершились успешным соглашением.