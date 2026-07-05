Защитник "Интера" официально перешел в "Реал"

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе правого защитника Дензел Думфрис из итальянского "Интера".

Как сообщает İdman.Biz, контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Думфрис выступал за "Интер" с лета 2021 года. За это время защитник провел 207 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 28 результативных передач.

В составе миланского клуба нидерландский футболист дважды становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Кубок страны.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Думфриса составляет 25 миллионов евро.