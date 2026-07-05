"Барселона" хочет подписать Леау по "формуле Рашфорда"

Футбольный клуб "Барселона" продолжает проявлять интерес к нападающему "Милана" Рафаэлу Леау, несмотря на недавнее приобретение Энтони Гордона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es и La Gazzetta dello Sport, каталонский клуб не готов платить около 60 миллионов евро за португальского вингера, однако рассматривает вариант его перехода по схеме, аналогичной трансферу Маркус Рашфорд в прошлом сезоне.

По данным источника, "Барселона" намерена арендовать Леау с правом последующего выкупа. В свою очередь, "Милан" предпочел бы включить в соглашение обязательство о выкупе футболиста по окончании аренды.

Отмечается, что вероятность перехода Леау в каталонский клуб значительно возрастет, если "Барселоне" не удастся подписать форварда мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес.