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"Барселона" хочет подписать Леау по "формуле Рашфорда"

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 13:58
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"Барселона" хочет подписать Леау по "формуле Рашфорда"

Футбольный клуб "Барселона" продолжает проявлять интерес к нападающему "Милана" Рафаэлу Леау, несмотря на недавнее приобретение Энтони Гордона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es и La Gazzetta dello Sport, каталонский клуб не готов платить около 60 миллионов евро за португальского вингера, однако рассматривает вариант его перехода по схеме, аналогичной трансферу Маркус Рашфорд в прошлом сезоне.

По данным источника, "Барселона" намерена арендовать Леау с правом последующего выкупа. В свою очередь, "Милан" предпочел бы включить в соглашение обязательство о выкупе футболиста по окончании аренды.

Отмечается, что вероятность перехода Леау в каталонский клуб значительно возрастет, если "Барселоне" не удастся подписать форварда мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес.

İdman.Biz
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