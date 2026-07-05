Алжирский футболист Рияд Марез покинул "Аль‑Ахли"

Алжирский полузащитник Рияд Марез ушел из "Аль‑Ахли", сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс‑службу саудовского клуба.

Марез играл за "Аль‑Ахли" с 2023 года. За команду он провел 122 матча, забил 37 мячей и отдал 46 голевых передач. Вместе с "Аль‑Ахли" хавбек стал двукратным победителем азиатской Лиги чемпионов и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии.

"Вклад Мареза в "Аль‑Ахли" всегда будут вспоминать с гордостью и признательностью. Клуб желает Рияду успехов и всего самого наилучшего в следующей главе его футбольного пути", — сказано в сообщении.

Марез ранее выступал за английские "Манчестер Сити" и "Лестер", а также французский "Гавр". Он пятикратный чемпион Англии, лучший футболист года в Африке, победитель Кубка африканских наций в составе сборной Алжира.