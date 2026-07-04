Ренар объявил об уходе из сборной Туниса

Эрве Ренар объявил об уходе с поста главного тренера сборной Туниса после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года.

"Перед уходом я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность Федерации за предоставленную мне возможность участвовать в чемпионате мира 2026 года. Для меня было честью носить цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Желаю тунисской команде всего наилучшего в будущем. Я убежден, что она продолжит расти, восхищать всю нацию и впишет прекрасные страницы в свою историю. Спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого приключения. Желаю всем вам больших успехов в будущем. Мое приключение закончилось", — приводит İdman.Biz публикацию Ренара в социальных сетях.

Напомним, Ренар возглавил тунисскую сборную 16 июня после первого тура чемпионата мира – 2026, когда она проиграла сборной Швеции с разгромным счетом 1:5. По итогам группового этапа тунисская команда вылетела с ЧМ-2026.

Ранее Ренар работал с командами Замбии, Анголы, Кот‑д’Ивуара и Марокко.