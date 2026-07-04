Алекс Окслейд-Чемберлен подписал новый контракт с "Селтиком"

Шотландский "Селтик" на официальном сайте объявил о продлении контракта с бывшим полузащитником сборной Англии Алексом Окслейд-Чемберленом, сообщает İdman.Biz.

Новый трудовой договор футболиста с "кельтами" рассчитан до лета 2027 года. Игрок пополнил состав команды из Глазго в феврале 2026-го.

Хавбек является воспитанником "Саутгемптона", в его послужном списке также есть "Арсенал", "Ливерпуль" и "Бешикташ". С "Арсеналом" игрок по три раза брал Кубок и Суперкубок Англии. В составе "Ливерпуля" полузащитник становился чемпионом страны, выигрывал Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С "Бешикташем" Окслейд-Чемберлен брал Кубок Турции.