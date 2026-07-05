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"Реал" возобновит переговоры с Винисиусом после ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 13:32
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"Реал" возобновит переговоры с Винисиусом после ЧМ-2026

Мадридский "Реал" и нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор вернутся к переговорам о продлении контракта после завершения чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, стороны приняли решение не обсуждать новое соглашение во время мирового первенства, чтобы футболист мог полностью сосредоточиться на выступлении за национальную команду.

Главным препятствием в переговорах остаются финансовые условия. По информации источника, Винисиус в настоящее время зарабатывает около 20 миллионов евро за сезон, тогда как его представители рассчитывают на увеличение зарплаты до 30 миллионов евро в год. В "Реале" считают такие требования маловероятными для выполнения.

Отмечается, что уже с 1 января 2027 года бразилец сможет вести переговоры с другими клубами в случае отсутствия нового соглашения.

В сезоне-2025/26 Винисиус провел 53 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

İdman.Biz
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