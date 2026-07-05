"Бешикташ" согласовал с "Арсеналом" трансфер Троссарда - СМИ

Турецкий "Бешикташ" согласовал с английским "Арсеналом" сделку на сумму € 20 млн по приобретению 31-летнего вингера Леандро Троссарда, сообщает The Athletic.

По данным источника, сделка включает в себя трансферную плату в размере € 18 млн. € 2 млн предусмотрены в виде бонусов и дополнительных выплат. Условия личного контракта еще находятся в процессе согласования.

Текущий контракт Троссарда с "Арсеналом" истекает летом 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. В минувшем сезоне Троссард провел 50 матчей за команду Микеля Артеты, забил восемь голов и оформил 11 ассистов.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу — 2026.