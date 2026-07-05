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Тухель прокомментировал слухи о "Виагре" в сборной Англии

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 15:46
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Тухель прокомментировал слухи о "Виагре" в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал сообщения о том, что футболисты национальной команды якобы используют препарат "Виагра" для адаптации к высокогорью перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Мексики.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, наставник англичан отметил, что игроки действительно ощущают влияние высоты, однако не видит в этом серьезной проблемы.

"Мы чувствуем эффект высоты даже без тренировок. У меня немного болела голова, спал не так хорошо, как в предыдущие дни. Но это не то, с чем нельзя справиться и к чему нельзя адаптироваться. Думаю, игроки почувствовали это в начале тренировки. Такова реальность", - заявил Тухель.

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон, в свою очередь, с иронией ответил на слухи.

"Ну, "Виагра" помогла. Я шучу. Это была шутка", - сказал Хендерсон.

Ранее в СМИ появилась информация, что английская команда может использовать силденафил - действующее вещество препарата "Виагра" - для облегчения адаптации к условиям высокогорья перед игрой на стадионе "Ацтека". Препарат не входит в список запрещенных веществ Всемирное антидопинговое агентство.

İdman.Biz
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