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Алонсо хочет пригласить в "Челси" двух игроков "Реала"

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 15:16
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Алонсо хочет пригласить в "Челси" двух игроков "Реала"

Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо намерен усилить команду двумя полузащитниками мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfer News Live и Sport, испанский специалист хотел бы видеть в составе "синих" Арда Гюлер или Орельен Тчуамени.

По данным источника, "Челси" активизирует работу над одним из этих трансферов, если команду покинет Энцо Фернандес. Алонсо высоко оценивает игровые качества обоих футболистов "Реала" и считает, что они способны усилить лондонский клуб.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего Гюлера составляет 90 миллионов евро, тогда как 26-летний Тчуамени оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил "Челси" в конце мая 2026 года. До этого испанец непродолжительное время работал главным тренером мадридского "Реала", откуда был отправлен в отставку в январе.

İdman.Biz
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