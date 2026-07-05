Симеоне может покинуть "Атлетико" после следующего сезона

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может покинуть клуб по окончании сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, действующий контракт аргентинского специалиста рассчитан еще на один год, и вероятность его продления в настоящее время оценивается как невысокая.

По информации источника, окончательное решение стороны примут уже по ходу предстоящего сезона. Если новое соглашение подписано не будет, нынешняя кампания станет для Симеоне последней во главе мадридского клуба.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года и является самым успешным тренером в современной истории команды. Под его руководством "матрасники" дважды выигрывали чемпионат Испании, завоевали Кубок и Суперкубок страны, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне "Атлетико" занял четвертое место в чемпионате Испании, пропустив вперед "Барселону", "Реал" и "Вильярреал".