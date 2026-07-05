"Манчестер Юнайтед" хочет снизить зарплату Рашфорду

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено обсудить с нападающим Маркус Рашфорд возможность снижения его заработной платы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal и Manchester Evening News, клуб работает над созданием более сбалансированной структуры окладов и считает, что нынешняя зарплата форварда может стать причиной недовольства внутри команды.

По информации источника, Рашфорду могут предложить подписать новый контракт на менее выгодных финансовых условиях. Сейчас англичанин получает около 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 380 тысяч евро).

В "Манчестер Юнайтед" опасаются, что сохранение нынешнего оклада футболиста может подтолкнуть других игроков к требованиям о повышении зарплаты до аналогичного уровня.

Рашфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а минувший сезон 28-летний футболист провел в аренде в "Барселоне".