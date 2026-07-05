5 Июля 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" хочет снизить зарплату Рашфорду

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 18:15
38
"Манчестер Юнайтед" хочет снизить зарплату Рашфорду

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено обсудить с нападающим Маркус Рашфорд возможность снижения его заработной платы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal и Manchester Evening News, клуб работает над созданием более сбалансированной структуры окладов и считает, что нынешняя зарплата форварда может стать причиной недовольства внутри команды.

По информации источника, Рашфорду могут предложить подписать новый контракт на менее выгодных финансовых условиях. Сейчас англичанин получает около 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 380 тысяч евро).

В "Манчестер Юнайтед" опасаются, что сохранение нынешнего оклада футболиста может подтолкнуть других игроков к требованиям о повышении зарплаты до аналогичного уровня.

Рашфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а минувший сезон 28-летний футболист провел в аренде в "Барселоне".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Возинья может продолжить карьеру в Бразилии
17:59
Мировой футбол

Возинья может продолжить карьеру в Бразилии

Герой сборной Кабо-Верде заинтересовал два клуба Серии B после яркого выступления на ЧМ-2026

"Бавария" начала переговоры по трансферу защитника "Ювентуса"
17:45
Мировой футбол

"Бавария" начала переговоры по трансферу защитника "Ювентуса"

Мюнхенский клуб рассчитывает подписать Глейсона Бремера
Стало известно, зачем Ямаль надел повязку "Эго Ямаля"
17:25
Мировой футбол

Стало известно, зачем Ямаль надел повязку "Эго Ямаля"

Футболист иронично ответил на критику в социальных сетях
Матч "Реала" в первом туре Ла Лиги перенесут
16:15
Мировой футбол

Матч "Реала" в первом туре Ла Лиги перенесут

Причиной станет участие игроков мадридского клуба в полуфинале чемпионата мира

Симеоне может покинуть "Атлетико" после следующего сезона
15:59
Мировой футбол

Симеоне может покинуть "Атлетико" после следующего сезона

Будущее аргентинского специалиста остается под вопросом

Тухель прокомментировал слухи о "Виагре" в сборной Англии
15:46
Мировой футбол

Тухель прокомментировал слухи о "Виагре" в сборной Англии

Главный тренер англичан и Джордан Хендерсон с юмором отреагировали на сообщения перед матчем с Мексикой

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи