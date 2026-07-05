Стало известно, зачем Ямаль надел повязку "Эго Ямаля"

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль надел повязку с надписью "Эго Ямаля" на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Австрии в ответ на критику в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE, необычный аксессуар стал реакцией 18-летнего футболиста на насмешки пользователей интернета.

По информации источника, в последние недели в социальных сетях активно распространялось прозвище "Эго Ламина". Так некоторые пользователи иронично называли молодого игрока, считая, что он обладает слишком высоким самомнением.

Матч против Австрии завершился победой сборной Испании со счетом 3:0. Ямаль провел на поле 85 минут и не отметился результативными действиями, однако был признан лучшим игроком встречи.