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Скалони в слезах покинул послематчевое интервью - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 00:54
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Скалони в слезах покинул послематчевое интервью - ВИДЕО

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог ответить на вопросы журналиста на послематчевом интервью из-за эмоционального состояния после встречи 1/8 финала ЧМ-2026, в которой его команда одолела Египет, отыгравшись с 0:2. Скалони покинул микст-зону в слезах, сообщает İdman.Biz.

"Я не могу на вас смотреть (журналиста - прим. ред.), извините, я слишком эмоционален, какая же это команда, брат мой, вот и все… Мне нужно идти, я не могу", — сказал Скалони после матча.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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