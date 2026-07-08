Скалони в слезах покинул послематчевое интервью - ВИДЕО

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог ответить на вопросы журналиста на послематчевом интервью из-за эмоционального состояния после встречи 1/8 финала ЧМ-2026, в которой его команда одолела Египет, отыгравшись с 0:2. Скалони покинул микст-зону в слезах, сообщает İdman.Biz.

"Я не могу на вас смотреть (журналиста - прим. ред.), извините, я слишком эмоционален, какая же это команда, брат мой, вот и все… Мне нужно идти, я не могу", — сказал Скалони после матча.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.