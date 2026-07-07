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ЧМ-2026: Египет выходит вперед в матче с Аргентиной - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 20:17
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ЧМ-2026: Египет выходит вперед в матче с Аргентиной - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Египет выходит вперед в матче с Аргентиной.

Как сообщает İdman.Biz, на 15-й минуте счет открыл Яссер Ибрагим.

20:02

На чемпионате мира по футболу близится к завершению стадия 1/8 финала — в седьмом по счету поединке этого раунда путевку в четвертьфинал оспаривают сборные Аргентины и Египта.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит в американском городе Атланта на стадионе Mercedes-Benz Stadium. Главным арбитром матча назначен французский рефери Франсуа Летексье.

Сборная Аргентины выступает на турнире в статусе действующего чемпиона мира. На предыдущей стадии (1/16 финала) южноамериканцы в драматичном матче сломили сопротивление Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. Египтяне, в свою очередь, пробились в 1/8 финала благодаря победе над Австралией в серии пенальти (4:2).

İdman.Biz
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