Килиан Мбаппе: "Мы не сделали того, что требовалось для выхода в финал"

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Испании со счетом 0:2 в полуфинале Чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 27-летний капитан французов признал, что команда не смогла выполнить подготовленный к встрече план.

"Мы не показали ту игру, к которой готовились. С первых минут пытались прессинговать двух соперников тремя футболистами и допустили ошибку. Против Испании следовало применять персональный прессинг. Даже когда мы отбирали мяч, наши касания и движения не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира", - сказал Мбаппе.

Нападающий подчеркнул, что сборная Франции не показала необходимого для выхода в финал уровня.

"Когда в полуфинале чемпионата мира не выполняешь то, что обязан делать, победить невозможно. Испания придерживалась своего плана. Если говорить честно, мы не сделали того, что требовалось для выхода в финал. Мы провалились технически и тактически", - добавил он.

Испания победила Францию со счетом 2:0 и вышла в финал ЧМ-2026. Французская команда 18 июля сыграет за третье место с проигравшим полуфинального матча Англия - Аргентина.