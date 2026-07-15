Марадона-младший - о полуфинале с Англией: "Мой отец не считал бы этот матч обычным"

Диего Марадона-младший высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии. Катализатором футбольного противостояния национальных команд является Фолклендский вооруженный конфликт 1982 года, выигранный Англией. На чемпионате мира 1986 года Диего Марадона назвал свой гол Рукой бога символической местью за поражение Аргентины.

"Мой отец не считал бы этот матч обычным, просто очередной игрой. Можем говорить что угодно, но нормальной эта встреча не была и не будет. Для всех аргентинцев и поклонников Марадоны это будет совершенно уникальное событие, которое напомнит обо всем, что связано с Фолклендским конфликтом, о наших братьях, погибших там, а также о том, что случилось с моим отцом в 1986 году. Он выиграл исторический матч, с тех пор ничто не является обычным в матчах с Англией", — приводит слова Марадоны-младшего İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Ранее министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно потребовал начать новые переговоры по вопросу о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.