"Сабах" увеличил коэффициент Азербайджана в рейтинге УЕФА

Футбольный клуб "Сабах" принес Азербайджану дополнительные баллы в таблице коэффициентов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, команда Валдаса Дамбраускаса победила валлийский "Нью-Сейнтс" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Благодаря этому результату сезонный коэффициент Азербайджана увеличился еще на 0,250 балла и достиг 1,000. Общий показатель страны составляет 19,562 балла.

Азербайджан занимает 26-е место в рейтинге УЕФА. На 25-й позиции располагается Израиль с 20,750 балла, а следом за Азербайджаном находятся Словакия и Болгария.

В первой встрече "Сабах" победил "Нью-Сейнтс" со счетом 2:0. Бакинский клуб вышел во второй квалификационный раунд с общим счетом 4:1, где встретится с финским "КуПС".