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Полиция перекрыла Елисейские поля после поражения Франции в полуфинале ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 10:14
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Полиция перекрыла Елисейские поля после поражения Франции в полуфинале ЧМ-2026

Французская полиция усилила меры безопасности в Париже после поражения национальной сборной в полуфинале Чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на РЕН ТВ, правоохранители перекрыли Елисейские поля и подготовились к возможным беспорядкам.

"Парижская полиция находится в полной готовности в ожидании возможных погромов", - передала корреспондент телеканала Маргарита Костив.

Повышенные меры безопасности связаны в том числе с событиями после финала ЧМ-2022, когда поражение сборной Франции сопровождалось беспорядками на улицах Парижа.

Франция уступила Испании в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 0:2. Микель Оярсабаль реализовал пенальти, назначенный после нарушения на Ламине Ямале, а Педро Порро забил второй мяч. Испанцы вышли в финал чемпионата мира во второй раз в истории.

Капитан французской команды Килиан Мбаппе нанес три удара, но ни разу не попал в створ ворот и не создал ни одного голевого момента для партнеров.

Франция сыграет в матче за третье место 18 июля. Финал Чемпионата мира-2026 состоится 19 июля, в нем Испания встретится с победителем полуфинала Англия - Аргентина.

İdman.Biz
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