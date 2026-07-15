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"Милан" близок к продлению контракта с Лукой Модричем

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 11:14
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"Милан" близок к продлению контракта с Лукой Модричем

Итальянский футбольный клуб "Милан" намерен продолжить сотрудничество с Лукой Модричем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, руководство клуба уверено, что стороны договорятся о новом соглашении. Переговоры продолжаются, окончательное решение ожидается в ближайшие дни.

Главный тренер "Милана" Рубен Аморим вновь связался с 40-летним полузащитником и сообщил, что рассчитывает на него в новом сезоне. Ранее португальский специалист подтвердил, что уже дважды разговаривал с Модричем и считает его важной частью команды.

Хорватский футболист перед окончательным решением также учитывает мнение семьи. По имеющейся информации, Модрич склоняется к тому, чтобы провести в "Милане" еще один сезон. Итальянский клуб предложил ему соглашение до лета 2027 года.

Модрич перешел в "Милан" летом 2025 года и подписал контракт до 30 июня 2026-го с возможностью продления еще на один сезон.

Аморим возглавил "Милан" 16 июня 2026 года.

İdman.Biz
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