Кукурелью ни разу не обыграли в плей-офф ЧМ-2026

Футболиста сборной Испании Марка Кукурелью ни разу не смогли обыграть один в один в четырех матчах плей-офф Чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, левый защитник сохранил нулевой показатель по числу допущенных обводок во встречах с Австрией, Португалией, Бельгией и Францией.

Кукурелья провел на поле все 90 минут в каждом из этих матчей. Испания последовательно победила Австрию со счетом 3:0, Португалию - 1:0, Бельгию - 2:1 и Францию - 2:0.

При этом в 1/16 финала с Австрией защитник сделал две результативные передачи. В полуфинале против Франции он помог испанцам нейтрализовать атаку соперника во главе с Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле и Майклом Олисе. Сборная Испании позволила французам нанести лишь два удара в створ и в шестой раз на турнире сыграла без пропущенных мячей.

За весь ЧМ-2026 соперники обыграли Кукурелью дважды. Оба случая пришлись на групповой этап, после которого защитник не позволил обвести себя ни одному футболисту в матчах на выбывание.

Перед началом турнира Кукурелья перешел из "Челси" в "Реал". Мадридский клуб заключил с 27-летним футболистом контракт до лета 2032 года. Сумма сделки составила около 55 миллионов евро.

В финале Чемпионата мира-2026 сборная Испании встретится с победителем полуфинального матча Англия - Аргентина.