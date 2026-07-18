Игрок взял мяч в руки и выбил свою команду из Лиги конференций - ВИДЕО

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций произошел один из самых курьезных эпизодов в истории еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz, встреча между мальтийским "Хамруном" и фарерским "Рунавиком" приближалась к дополнительному времени.

На 91-й минуте футболист хозяев под номером 91 решил, что мяч покинул пределы поля. Он взял его руками, намереваясь исполнить удар от ворот.

Арбитр сразу назначил пенальти за игру рукой. Футболисты "Рунавика" реализовали 11-метровый и благодаря этому голу вышли во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Ошибка игрока "Хамруна" фактически лишила мальтийскую команду продолжения борьбы в еврокубке.