"Арсенал" может потратить 100 миллионов евро на Моргана Роджерса

Футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в переходе атакующего полузащитника "Астон Виллы" и сборной Англии Моргана Роджерса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Сашу Тавольери, работа над возможным трансфером 23-летнего футболиста продвигается в положительном направлении.

Потенциальная стоимость сделки оценивается примерно в 100 миллионов евро. "Арсенал" рассчитывает заключить с Роджерсом контракт до лета 2031 года.

При этом, по информации Sky Sports, официальные переговоры между клубами пока не начались. "Астон Вилла" не намерена легко расставаться с игроком, действующее соглашение которого также рассчитано до 2031 года.

В минувшем сезоне Роджерс провел 37 матчей в английской Премьер-лиге, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.