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Дешам: "Я буду скучать по сборной Франции"

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2026 00:58
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Дешам: "Я буду скучать по сборной Франции"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что ему будет тяжело расставаться с национальной командой после завершения чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, матч за третье место против Англии станет для 57-летнего специалиста последним во главе "трехцветных".

"Я чувствую ответственность за результат. Это не тот матч, в котором мы хотели играть, но он есть, и мы обязаны сделать все возможное для победы. В глубине души я прекрасно понимаю, что скоро опустится занавес. Я знаю, что буду скучать по сборной Франции. Мне посчастливилось пережить здесь великолепные моменты и сложные испытания. Сборная Франции - лучшее, что случилось со мной в моей профессиональной жизни", - заявил Дешам.

Специалист также отметил, что пока не знает, чем займется после ухода из сборной, однако с оптимизмом смотрит в будущее.

Матч за третье место чемпионата мира между сборными Франции и Англии состоится 19 июля.

İdman.Biz
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