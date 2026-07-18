Обамеянг вернулся в чемпионат Испании

Бывший нападающий "Барселоны", "Арсенала", "Челси" и дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в "Депортиво".

Как сообщает İdman.Biz, клуб из Ла-Коруньи официально объявил о подписании контракта с 37-летним габонским форвардом до июня 2028 года.

Обамеянг перешел в испанскую команду из "Марселя". В минувшем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 30 матчей, забил 10 мячей и помог французскому клубу в борьбе за высокие места.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Депортиво" вернулся в Ла Лигу впервые с момента вылета из элитного дивизиона по итогам сезона-2017/18.