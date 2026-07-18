Агент Салаха отреагировал на слухи о переходе в "Бешикташ"

Агент нападающего Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном переходе египтянина в "Бешикташ".

Как сообщает İdman.Biz, представитель футболиста опубликовал короткое заявление в социальных сетях, поставив под сомнение достоверность этих слухов.

"Лично я не знаю, где Салах будет играть в следующем сезоне. О чем это вам говорит?" — написал агент.

Ранее в прессе появилась информация, что 34-летний форвард достиг договоренности с турецким клубом.

По окончании сезона-2025/26 Салах покинул "Ливерпуль", за который выступал на протяжении девяти лет. В настоящее время египтянин находится в статусе свободного агента.