Участник ЧМ-2026 перешел в клуб АПЛ за 40 миллионов евро

Английский "Лидс Юнайтед" объявил о переходе центрального защитника "Сассуоло" и сборной Боснии и Герцеговины Тарика Мухаремовича.

Как сообщает İdman.Biz, 23-летний футболист подписал контракт с клубом английской Премьер-лиги сроком на пять лет.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

На чемпионате мира 2026 года Мухаремович провел три матча в составе сборной Боснии и Герцеговины. Его команда дошла до 1/16 финала, где уступила США (0:2). В матче со Швейцарией (1:4) защитник был удален с поля.

В сезоне-2025/2026 Мухаремович сыграл 32 матча в Серии А, забив два гола и отдав две результативные передачи.