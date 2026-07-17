Салах пошел на уступки ради перехода в "Бешикташ"

Бывший нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах готов уменьшить свои финансовые запросы ради перехода в турецкий "Бешикташ".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунджуоглу, изначально египтянин рассчитывал на зарплату в размере 15 миллионов евро в год, однако в ходе переговоров согласился снизить требования, чтобы трансфер состоялся.

По информации источника, "Бешикташ" уже сделал первое официальное предложение, а агент 34-летнего футболиста прибыл в Стамбул для обсуждения деталей контракта.

Салах выступал за "Ливерпуль" на протяжении девяти сезонов, выиграв с клубом Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В прошлом сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач.